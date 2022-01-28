Дмитрий Медведев объявил бедность населения главной проблемой России

Россияне имеют крайне низкий доход, что является причиной высокой преступности, коррупции и проблем со здоровьем. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он признал, что на повестке находится целый ряд тем, которые нуждаются в обсуждении и проработке. Уровень доходов является ключевым вопросом, которому российским властям необходимо уделять особое внимание, передает ТАСС.

«Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем», — заявил Медведев.

Зампред указал и на другие важные темы, к которым отнес экономику, коррупцию, технологии. Однако на первом месте все же находятся повышение уровня жизни, качественного образования и здравоохранения.

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