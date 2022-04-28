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    Дмитрий Дибров опроверг слухи о своем назначении ведущим шоу «Сегодня вечером»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Дмитрий Дибров опроверг слухи о своем назначении ведущим шоу «Сегодня вечером»

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

     Журналист Дмитрий Дибров прокомментировал слухи о своем назначении на роль ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Он опроверг данную информацию.

    Дибров заявил, что не слышал о своей кандидатуре в качестве ведущего передачи «Сегодня вечером». Он посоветовал меньше ориентироваться на слухи и «не собирать всякую ерунду».

    «Да вы что, смеетесь? Вы первый, кто мне говорит об этом, я об этом ничего не знаю совершенно», — высказался журналист, беседуя с корреспондентом портала NEWS.ru.

    Ранее стало известно, что шоумен Максим Галкин больше не является ведущим шоу на Первом канале. В настоящее время он и его семья находятся в Израиле.   

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