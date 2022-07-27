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Для RuStore определили социально значимые приложения — их всего 4, и все они касаются «Госуслуг»

Для RuStore определили социально значимые приложения — их всего 4, и все они касаются «Госуслуг»

В Минцифры опубликовали список социально значимых приложений для размещения на российской площадке RuStore. Он станет актуальным с 1 сентября 2022 года. Примечательно, что там есть пока только 4 приложения.


Список выглядит так:

  • «Госуслуги»;

  • «Госуслуги Авто»;

  • «Госуслуги Культура»;

  • «Госуслуги. Решаем вместе».

В будущем перечень планируют расширить, однако конкретные наименования будут согласовывать с ведомствами и компаниями. Идея состоит в том, чтобы предоставить россиянам возможность устанавливать приложения, которые позволяют загружать важную информацию для повседневной жизни, а также получать государственные услуги.

При этом сами приложения не являются обязательными к установке. Каждый пользователь сам будет решать, нужны ли ему эти программы.

Бета-версию магазина приложений RuStore запустили VK и другие ИТ-компании при поддержке Минцифры. Это произошло 25 мая. А затем стало известно, что магазин будет обязательным для всех Android-смартфонов.

RuStore Россия
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