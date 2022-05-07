Для родных и неравнодушных: группа «Зверобой» выступила в защиту Русского Мира

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Организаторами выступили администрация ГО Истра, БФ Порубежье, общественные организации Рубеж и Офицеры границы. Концерт собрал аншлаг в ДК Глебовский, прийти на него смог каждый желающий.
После выступления музыканты пообщались со зрителями, которым не безразлична судьба своей Родины.
Отметим, что совсем недавно группа «Зверобой» презентовала новый клип «Моя Родина — возвращается».
«Песню написал Алексей Иовчев под впечатлением от долгожданного решения вопроса непризнанности ЛДНР. Признание Россией республик наконец-то дало надежду на скорейшее урегулирование непрекращающегося геноцида русских и ведения боевых действий против мирного населения», — отмечается в сообщении музыкального коллектива.
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