Для родных и неравнодушных: группа «Зверобой» выступила в защиту Русского Мира

«Песню написал Алексей Иовчев под впечатлением от долгожданного решения вопроса непризнанности ЛДНР. Признание Россией республик наконец-то дало надежду на скорейшее урегулирование непрекращающегося геноцида русских и ведения боевых действий против мирного населения», — отмечается в сообщении музыкального коллектива.