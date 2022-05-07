    В тренде

    Для родных и неравнодушных: группа «Зверобой» выступила в защиту Русского Мира

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Для родных и неравнодушных: группа «Зверобой» выступила в защиту Русского Мира

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...

    Организаторами выступили администрация ГО Истра, БФ Порубежье, общественные организации Рубеж и Офицеры границы. Концерт собрал аншлаг в ДК Глебовский, прийти на него смог каждый желающий.

    После выступления музыканты пообщались со зрителями, которым не безразлична судьба своей Родины.

    Отметим, что совсем недавно группа «Зверобой» презентовала новый клип «Моя Родина — возвращается».

    «Песню написал Алексей Иовчев под впечатлением от долгожданного решения вопроса непризнанности ЛДНР. Признание Россией республик наконец-то дало надежду на скорейшее урегулирование непрекращающегося геноцида русских и ведения боевых действий против мирного населения», — отмечается в сообщении музыкального коллектива.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »