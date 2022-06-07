Для производства Lada Granta день «начался бодро». Шасси начнут собирать уже завтра

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Как сообщает источник Avtograd news, который ежедневно описывает события, происходящие на заводе «АвтоВАЗ», сегодняшний день «начался бодро для производства Granta».

Сварка работает, кузова окрашивают, двигатели собирают, завтра стартанeт производство шасси и непосредственно сам сборочный конвейер. Остальные подразделения заняты выпуском запчастей, допработами, или находятся на 2/3 от среднего, хотя он конечно здорово упал за прошедшие месяцы простоя.

Avtograd news





Завтрашнее начало запуска производства на главном конвейере будет освещать телевидение. Источник добавляет, что официальный Viber-канал предоставил недостоверную информацию о начале работы некоторых производств 3 июня. Производство по сути началось только сегодня, а шасси начнут собирать завтра.

По другим моделям (XRAY, Largus, Niva Legend, Niva Travel) сборка на заводе в Тольятти в июне не предполагается. Возможно, их начнут собирать в июле.

Ранее мы публиковали качественные изображения, которые демонстрируют упрощённую версию автомобиля Lada Granta.