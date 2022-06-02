для оформления карт Visa и Mastercard россияне чаще всего отправляются в Узбекистан

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По данным Ассоциации туроператоров России, чаще всего для оформления карт платежных система Visa и Mastercard россияне отправляются в Узбекистан. Также для этих целей можно поехать в Армению, Белоруссию и Сербию.





«За иностранной картой Visa или Mastercard прямо сейчас вместе с туроператорами можно отправиться в четыре страны: Армению, Узбекистан, Белоруссию и Сербию. По наблюдениям туроператоров, лидером “карточного туризма” в России является Узбекистан. Армения несколько отстает: политическая напряженность в этой стране уже отпугивает часть туристов», – говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Оформить карту в Узбекистане можно в течение дня, услугу можно добавить опционально при выборе любого тура как обычную экскурсию, сказали в «Интуристе». По информации «Веди групп», в Узбекистане клиенты получают карту за один час. Срок оформления банковской карты в Белоруссии составляет один рабочий день, в Сербии рекомендованная продолжительность тура – 6-14 ночей в зависимости от банка.