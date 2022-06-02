«Для нас это чем-то новым или трагическим не является». В Минпромторге прокомментировали запрет Тайваня на поставку чипов в Россию

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Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что запрет Тайваня на поставку «некоторых микропроцессоров» в Россию не трагичен.





«По факту запрет на поставку в нашу страну многих технологичных изделий микроэлектроники на Тайване начал действовать еще с момента начала специальной военной операции. Это существовало по умолчанию и не было формализовано отдельным документом. Сейчас это стало формализовано: они [власти Тайваня] положили его на бумагу и дали своим поставщикам границы: что является запретом, а что нет. До этого момента просто они по умолчанию, не объявляя официально, практически ничего не поставляли. Для нас это чем-то новым или трагическим не является», – сказал замминистра.

Напомним, вчера стало известно, что Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, производительностью свыше 5 гигафлопс, а также чипов с более чем 144 контактами.