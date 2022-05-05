«Для меня это не музыка»: Успенская высказалась о творчестве Моргенштерна

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Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская предложила запретить рэпера Моргенштерна и все его творчество.
По словам певицы, в треках Моргенштерна присутствует пропаганда запрещенных веществ, которую видят дети. Успенская считает, что рэпер влияет на умы молодежи, которая перенимает отрицательное поведение своего кумира.
«Если бы мне дали возможность перекрыть подобное, я бы это сделала! Для меня это не музыка, а запретный плод, который надо убирать», — заявила знаменитость в шоу «НеДудь».
Ранее Успенская рассказала, что получает пенсию в США из-за уплаты налогов. Исполнительница хита «Кабриолет» долгое время жила в Америке и даже успела открыть там свой бизнес.
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