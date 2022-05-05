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    «Для меня это не музыка»: Успенская высказалась о творчестве Моргенштерна

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Для меня это не музыка»: Успенская высказалась о творчестве Моргенштерна

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    prt scr youtube.com/MORGENSHTERN

    Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская предложила запретить рэпера Моргенштерна и все его творчество.

    По словам певицы, в треках Моргенштерна присутствует пропаганда запрещенных веществ, которую видят дети. Успенская считает, что рэпер влияет на умы молодежи, которая перенимает отрицательное поведение своего кумира. 

    «Если бы мне дали возможность перекрыть подобное, я бы это сделала! Для меня это не музыка, а запретный плод, который надо убирать», — заявила знаменитость в шоу «НеДудь».

    Ранее Успенская рассказала, что получает пенсию в США из-за уплаты налогов. Исполнительница хита «Кабриолет» долгое время жила в Америке и даже успела открыть там свой бизнес.

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