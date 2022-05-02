«Для города – честь, для нас — радость»: жители Мелитополя поделились эмоциями от поднятия Знамени Победы

«Мы стали забывать, что этот флаг наши советские войны-освободители водрузили над Рейхстагом. Для нашего города — это большая честь, а для нас — радость. Сердце переполняют чувства. Хочется, чтобы этот флаг принес нам достаток и счастье в семьи. Спасибо вам большое, что вы это делаете для нас. Это большое счастье», — рассказала одна из горожанок.