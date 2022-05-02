«Для города – честь, для нас — радость»: жители Мелитополя поделились эмоциями от поднятия Знамени Победы

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На самом высоком флагштоке Запорожской области в Мелитополе взвилось Знамя Победы. Жители города рассказали, что это событие стало большой честью для города, а его жителям принесло счастье и покой.
Над центральной площадью Мелитополя подняли Знамя Победы, чего не было многие годы из-за запрета украинских властей. Жители города рассказали журналистам, что очень рады этому событию и считают его знаменательным.
«Мы стали забывать, что этот флаг наши советские войны-освободители водрузили над Рейхстагом. Для нашего города — это большая честь, а для нас — радость. Сердце переполняют чувства. Хочется, чтобы этот флаг принес нам достаток и счастье в семьи. Спасибо вам большое, что вы это делаете для нас. Это большое счастье», — рассказала одна из горожанок.
Стоит напомнить, что на Украине День Победы 9 мая не празднуется с 2015 года, когда был принят соответствующий закон. С того же года был введен новый праздник по западноевропейскому образцу — День памяти и примирения, во время которого проходят все официальные мероприятия, который отмечался 8 мая.
Помимо этого, на Украине вступил в силу закон, запрещающий носить и пропагандировать георгиевскую ленту. Согласно нормативу, за ношение георгиевской ленты грозит штраф от 850 до 2550 гривен. За правонарушение также предусмотрен административный арест до 15 суток. Теперь же после освобождения города страны смогут полноценно отпраздновать День Великой Победы и без страха носить на груди георгиевскую ленточку.