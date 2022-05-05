Для физиков криптомайнеров в России могут поднять тарифы на электроэнергию

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ФАС разработала новые методические указания по расчету тарифов на электричество для населения.

Сейчас существует целый спектр тарифов, по которым потребители платят «за свет». Например, для жителей с электрическими и с газовыми плитами, для жителей села, дневные и ночные тарифы для установивших специальные счетчики.

Однако жители зачастую, пользуясь электричеством по низким тарифам, пытаются зарабатывать.

“Проблема перекрестного субсидирования актуализировалась в связи с распространением коммерческого майнинга криптовалюты, – говорит эксперт Народного фронта Павел Склянчук. – Аномальное потребление создает перегрузку электросетей, которые не были рассчитаны на такие мощности. Проблема особенна актуальна в Иркутской области, Красноярском крае и Дагестане, где исторически дешевая электроэнергия для населения”

Для решения проблемы ФАС предлагает ввести «порог» потребления электроэнергии, который отсечет бытовые нужды от коммерческих. Предполагается подсчитать, сколько киловатт-часов может максимально потратить житель квартиры или дома – с учетом активного использования кондиционеров, плит, утюгов, чайников, телевизоров и прочей бытовой техники.

Возможно, сначала планку установят на максимально высоком уровне и будут постепенно корректировать.

Если методические рекомендации вскоре утвердят, то дифференцированные тарифы могут начать действовать со второго полугодия 2023 года.

При этом отмечается, что введение будущих дифференцированных тарифов – право, а не обязанность регионов. Причём в первые два года после их введения тарифы должны отличаться не более чем на 40% от текущих.

Считается, что использование дифференцированных тарифов не только снизит интерес к майнингу и прочим видам заработка под видом бытового потребления, но также предотвратит скачки напряжения и прочие проблемы с электросетями из-за большого потребления «теневыми коммерсантами».