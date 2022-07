Для чего в хрущевках делали «холодный шкаф» и почему его сейчас не хватает

При всей своей скромности, пятиэтажки, именуемые в народе хрущевками, оказались настоящим прорывом своего времени. Технология их строительства подарила простым советским гражданам небывалый ранее комфорт. В данной статье редакция «Со Вкусом» поведает, в чем создатели такого жилья опередили свое время и какой в действительности была жизнь в хрущевских квадратах.

Совмещенный санузел, функциональная жилая площадь и открытый балкон с металлической оградой. Если с этим всё ясно, то крохотное место приготовления и (зачастую) употребления пищи имело свои хитрости. Далее рассказываем, для чего в хрущевках делали «холодный шкаф» и как его обыгрывают сегодня.

«Холодный шкаф»: где находился и как использовался

Хрущевские «холодные шкафы» явление популярное. Они были спрятаны в нише под кухонным окном. Кто-то считал их отличным местом для хранения продуктов, другие же — абсолютно ненужным аксессуаром в и без того скромной квартире. Что же делать: убирать или оставлять? И как в последнем случае сделать удачную переделку, обсуждаем ниже.

Что такое «холодный шкаф» и зачем его придумали

«Холодный шкаф» или хрущевский холодильник — это отличительная особенность массовой застройки, начавшейся в далеких 50-х. Встроенный шкафчик с небольшим отверстием на задней стенке служил неплохой альтернативой холодильнику. Особенно такое изобретение выручало в жаркое время года. Ведь далеко не все семьи могли позволить себе покупку полноценного холодильника. Еще бы, удовольствие не из дешевых. Но сейчас не об этом.



Главным преимуществом «холодного шкафа» была, конечно же, экономия пространства. Он практически не занимал места и помогал использовать полезную площадь на кухне в 4-5 квадратных метров. Да, полноценный рефрижератор такой сезонный холодильник не заменял, но вот для хранения запасов подходил отлично.

Одной из задач инженеров было рассчитать траекторию и количество телодвижений, которые задействует человек для приготовлении еды. По изначальному проекту не предполагалось, что кухня будет использоваться и в качестве столовой. Но и по сей день обеденный стол устойчиво укоренился практически на каждой хрущевской кухне.

Существенным минусом «холодного шкафа» являлась плохая теплоизоляция. Через него выходило много тепла на улицу, что плохо сказывалось на коммунальных счетах владельцев. Сегодня существует много вариантов по преобразованию хрущевского холодильника. Рассмотрим наиболее популярные.

Полная или частичная переделка под шкаф

В данном случае на кухне появляется дополнительное место для хранения кухонной утвари, контейнеров, консерв и сыпучих продуктов.

Ликвидация «холодного шкафа» и установка панорамного окна

Такой вариант трудно выполним в сравнении с предыдущим. Тут учитываются следующие факторы: разрешение от ряда инстанций и расположение окна по отношению к солнцу. Если кухонное окно выходит на северную сторону, то решение интересное.

Качественная изоляция и модернизация холодильника

В таком случае можете установить современный мини-холодильник или же морозильную камеру. Потерь тепла меньше, а места больше. Однако тут потребуются обширные ремонтные работы.

Важно знать, что любое преобразование «холодного шкафа» хрущевских времен потребует от вас массу сил и вложений. Чтобы обеспечить свое жилье надежной тепловой защитой и при этом сэкономить, имеет смысл заложить нишу кирпичом, оставив углубление шириной не более 13 см. У вас или у ваших друзей имелся такой секретный шкафчик? Делитесь в комментариях.

