Для чего нужно отверстие в ручке сковороды

У каждого дома есть хотя бы одна сковорода. А если вы любите готовить, то подобной утвари у вас много. У меня самая ходовая посуда висит на крючке возле плиты. Подвешиваю ее за отверстие в ручке. Очень удобно, и место в шкафчике не занимает. Всегда думала, что небольшая дырочка нужна именно для этого. Оказалось, у нее есть и другое предназначение.

О нём я узнала случайно, когда зашла в гости к школьной подруге. Она готовила ужин. Я хотела ей помочь, но она ответила, что гостю положено развлекать хозяйку, а не становиться ею. Пока мы общались, я заметила у подруги одну необычную привычку. Но это был не ее личный лайфхак. Именно для этого производители утвари сделали специальное отверстие.

Основное назначение отверстия в ручке сковороды и сотейника

Большинство блюд в процессе приготовления нужно перемешивать. Но, чтобы всё время не держать ложку в руке, ее нужно куда-то положить. Если оставить ее в посуде, металл быстро нагреется, дерево может потемнеть, а пластик начнет плавиться.

Поэтому мы чаще всего кладем ложку на стол или в небольшую мисочку. Естественно, жир и остатки еды пачкают поверхность. После чего придется мыть и ее. Чтобы этого избежать, попробуйте использовать дырочку на ручке сковороды или ковша по назначению.

После того как помешали еду, вставьте конец ложки в отверстие, наклонив ее в сторону основной емкости. Тогда соус или масло буду стекать обратно в посуду, а не на стол или плиту. Но работает такой трюк только с длинными приборами, например, деревянной ложкой.

Это и правда удобно, особенно когда готовишь несколько блюд одновременно. Чтобы не путаться в том, чем что мешать, просто вставьте ложки в отверстие в ручке соответствующей посуды. Так вы ускорите процесс и не смешаете вкусы. И все поверхности останутся чистыми.

