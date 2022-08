Для чего нужна решетка в духовке

Зачем решетка в духовке? Смешной вопрос, правда? На ней можно приготовить кучу блюд — скажете вы. А вот большинство хозяек, по моим наблюдениям, просто ставят на нее сковороды, а пользуются только противнем. Расскажу, как пользуюсь ею я, и какие блюда в духовке можно приготовить именно на решетке.

Решетка в духовке: варианты использования

Поделюсь несколькими вариантами, как использую решетку я, и объясню, почему это так классно и удобно.

Когда нет времени на готовку, и параллельно есть куча дел, я готовлю еду в духовке. Один из самых беспроигрышных вариантов ужина, когда у вас есть всего полчаса, — это колбаски-гриль с картошкой. Почему именно решетка в духовке? Выкладываете на нее колбаски (сосиски, сардельки — что угодно), а вниз на противень выкладываете картошку. Следите за готовностью картофеля, сок с колбасок стекает на него — 30 минут и все готово! Пользоваться духовкой я умела всегда. Но до недавнего времени вообще не представляла себе, как в ней можно приготовить… шашлык! В подготовке мяса нет ничего необычного: готовьте его по такому рецепту, как вы привыкли делать это для любого пикника или застолья на природе. Но я обычно даю ему хорошо промариноваться, хотя бы 5 часов, а лучше всю ночь. А затем разогреваете духовку до 200 градусов и жарите мясо на решетке под грилем около получаса. Получается не хуже, чем на костре! Еще один отличный вариант пользоваться духовкой и решеткой — готовка пиццы. В больших пиццериях обычно стоит дровяная печь, где пицца готовится от силы 5 минут. Но там печь изнутри прогрета со всех сторон, а духовка обычно греет только сверху и снизу. Потому, когда я готовлю пиццу, то кладу ее именно на решетку, а не на противень, просто под низ стелю фольгу или пергамент. Так тесто отлично доходит и снизу, тогда как начинка прожаривается сверху. 4-5 минут, и готово! И еще один классный вариант использования решетки в духовке — это сушка фруктов и овощей. Главное — нарезать их покрупнее, чтобы они не провалились через прутья решетки, либо стелить под низ пергаментную бумагу. Я так делаю для сушки грибов. А вот яблоки и апельсины я режу тонкими кольцами, не использую пергамент, а просто выкладываю на решетку. Разогреваю духовку всего на 50-60 градусов и отправляю туда все это на 5-6 часов. Периодически нужно проверять готовность, чтобы не пересушить.

А как вы применяете решетку — как подставку для сковородок или для приготовления блюд?

