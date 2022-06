Для чего нужен ловец снов: домашний оберег от плохих мыслей

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Как хорошо проснуться утром и почувствовать себя отдохнувшим и полным энергии. Кажется, что можешь покорить любую вершину. Тогда и день проходит плодотворно. Совсем другое дело, когда всю ночь прокрутился, страдая от бессонницы или кошмаров. Поутру чувствуешь себя разбитым и нервным. Даже кофе не помогает. Вот для чего в доме нужен ловец снов.

Регулярное отсутствие крепкого сна сказывается на вашем физическом и эмоциональном здоровье. Появляется раздражительность и снижается работоспособность. Как же вернуть нормальный режим сна без таблеток? Избавить вас от плохих мыслей и ночных кошмаров поможет ловец снов.

Для чего в спальне нужен ловец снов

Откуда взялся оберег

Впервые ловцом снов начали использовать индейцы, которые проживали в Северной Америке. Но что-то подобное встречается и в Азии, а также северных странах. Этот талисман создан, чтобы защищать спящих от злых духов. По легенде вождь одного из индейских племен увидел во сне мудреца в виде паука. Тот сплел паутину, используя оленьи жилы, натянутые на круглый каркас из ивовой ветви.

В современном мире вряд ли кто-то будет плести ловец из оленьих жил, а вот цветные нитки вполне подойдут. Все дурные сны, проходя через оберег, запутываются в этом переплете. А хорошие сновидения проходят сквозь отверстие в центре и попадают к спящему.

Где повесить ловец снов

Логично, что оберег нужно держать рядом со спальным местом. В идеале он должен висеть в изголовье кровати. Если талисман не помогает, значит его нужно перезарядить. Чтобы очистить ловец от негативной энергии, подержите его на улице под солнечными лучами.

Чтобы защитить свой дом от недоброжелателей, повесьте талисман в прихожей. Если человек пришел к вам со злым умыслом, оберег возьмет на себя весь негатив. Иногда энергетический удар настолько мощный, что ловец снов просто ломается. Сразу же сожгите его и замените новым.

Силу амулета можно усилить, вплетая в него различные камни и украшая перьями. Такие обереги не только оградят вас от плохих снов, но и помогут уловить новые идеи.

Сделать самому или купить

Чтобы зарядить амулет правильной энергией, его лучше сделать самому. Но это не обязательно. Всегда можно купить готовый талисман. Главное, чтобы он был создан хорошим человеком. Если оберег чем-то вас отталкивает, проходите мимо.

Помимо охранных свойств ловец снов может стать оригинальным декоративным элементом. Они привлекают внимание своим разнообразием и яркими красками. Индейский талисман можно подарить друзьям и родным. Пускай он оберегает и их сон!

Фото на превью: depositphotos.com

The post Для чего нужен ловец снов: домашний оберег от плохих мыслей appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите!