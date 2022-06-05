Для браузера Firefox доступно расширение с автономным переводчиком от Moziila

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Разработчики Mozilla выпустили расширение для браузера Firefox под названием Firefox Translations, которое обеспечивает автономный перевод текста. Как утверждается, система использует ресурсы компьютера для перевода, а не отправляет сведения в центр обработки данных в облаке.





После первого запуска переводчик загружает некоторые файлы, но затем его можно использовать даже без интернет-соединения.

На текущий момент есть поддержка только 13 языков. В списке английский, испанский, болгарский, чешский, эстонский, немецкий, исландский, итальянский, норвежский букмол и нюнорск, персидский, португальский и русский. Для сравнения, Google Translate поддерживает 133 языка, «Яндекс Переводчик» — 98. Отметим также, что перевод на русский язык пока что находится в бета-версии, так что там возможны ошибки.





Расширение разработали в Mozilla совместно с проектом Bergamot, который финансируется Европейским союзом.

Само расширение можно установить из каталога (только для браузера Firefox, версий под Chrome и другие пока не существует).

Firefox занял четвертое место в списке с 179 миллионами пользователей по состоянию на май текущего года.