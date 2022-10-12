DLSS 3 против DLSS 2. Тесты показывают, насколько всё же новая технология лучше старой

Вчера мы уже видели, на что способна технология DLSS 3 в Cyberpunk 2077, теперь же у нас есть возможность оценить её работу более полно.





В данном случае мы оценим результаты, которыми поделилась сама Nvidia, но так как есть уже и сторонние, пусть пока лишь в одной игре, можно сравнить их с тем, что получила Nvidia.

Итак, во-первых, GeForce RTX 3090 Ti с активной DLSS 2 зачастую не может догнать RTX 4090, хотя в целом разрыв чаще всего относительно невелик. Во-вторых, активация DLSS 2 повышает производительность RTX 4090 примерно на 50-60%, а DLSS 3 позволяет повысить производительность уже примерно вдвое. Тут стоит отметить, что речь идёт о режиме Quality, то есть в других режимах производительность вырастет ещё сильнее.





















Игра Microsoft Flight Simulator стоит особняком, так как из-за своей высокой процессорозависимости DLSS 2 тут эффекта не имеет. А вот DLSS 3 позволяет поднять производительность более чем вдвое.

Также стоит отметить задержки, которые как раз ниже всего при активации DLSS 3 благодаря технологии Nvidia Reflex.

К сожалению, DLSS 3 пока смогут оценить очень немногие. Мало того, что технология эксклюзивна для RTX 40, а сейчас линейка представлена только топовой RTX 4090, так ещё и игр с поддержкой новой технологии пока будет очень немного.