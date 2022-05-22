DJI готовит новый «гоночный дрон» Avata с качественной камерой на уровне Mini 3 Pro

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DJI недавно представила компактный дрон Mini 3 Pro, а скоро в ассортименте компании появится еще одна компактная модель класса FPV (так называемый «гоночный дрон»). Источник говорит, что называется новинка Avata.





Визуально Avata очень сильно отличается от DJI FPV. Можно сказать, что концептуально это совершенно разные модели. Внешнее исполнение Avata делает его более удобным для использования в помещении.









Вместе с кардинально переработанным дизайном обещано и значительно улучшенное качество фото и видео: ожидается, что оно окажется на уровне Mini 3 Pro. Третья важная особенность – улучшенная автономность. Масса новинки составит около 500 граммов, вместе с ним DJI, вероятно, представит новую систему для управления FPV-дроном. Премьера Avata ожидается летом.