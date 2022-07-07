Дизайнер Фрол Буримский об отношении к русским в Европе: “Русофобии нет, есть чувство беспредельного сожаления и сострадания”

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Фрол Буримский

Дизайнер и антрепренер Фрол Буримский опубликовал в инстаграм-сторис* пост, в котором признался, что не раз становился жертвой пропаганды.

То, с какой скоростью мы несемся в пропасть, гораздо лучше чувствуется на расстоянии. Я всем желаю хоть на пару дней вырваться из этого ужаса и оказаться, например, в Париже. Тогда вы узнаете, что никакой русофобии нет, а есть только чувство беспредельного сожаления и сострадания.

Представить себе не мог такой чудовищной и такой стремительной деградации. Она во всем, всех и в каждой отдельной взятой личности. Я сам уже несколько раз становился жертвой этой пропаганды и этой подмены реальности. Многое хочется написать, но о многом я лучше промолчу. Только никакого величия нет. Правды нет. Импортозамещения нет. Свободы тоже нет. Да и страны как таковой тоже нет, ведь нам явно показали, что мы здесь ничего не значим и ничего не решаем. А главное — нет никакого смысла. Есть дешевое лицемерие, коварные замыслы, ложь, бесконечная внутренняя нищета и бродячие мертвецы внутри, давно мертвые внутри, но все еще двигающиеся. Каждый раз мне все меньше хочется успеть на самолет домой,

— написал владелец галереи Flor et Lavr.

Фрол признался, что ненавидит всех, кто заставил его и близких кардинально изменить свою жизнь.

Любые решения должны приниматься в состоянии воодушевления и покоя, а не из-за страха или манипуляции. У меня больше нет сил все это терпеть и видеть. А от всех оппортунистов вокруг волосы встают дыбом. Нет никакого желания что-либо делать. Потому что становиться советским брендом и личностью у меня нет никакого желания. Навязанная нам — наша новая реальность — это что-то жутко уродливое и искаженное. Чувствую себя опустошенным,

— подытожил бывший управляющий партнер бренда Ulyana Sergeenko.

После начала военной спецоперации Фрол Буримский публично не высказывался на эту тему.

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