Дизайн Huawei Mate 50 Pro подтверждён живыми фотографиями защитных чехлов

На выходных в Сети появилась фотография, на которой показаны чехлы для смартфона Huawei Mate 50 Pro. Фотография подтверждает, что смартфон будет оснащен круглым блоком камеры, в которой будет четыре отверстия.





Позже появилось еще одно изображение, которое демонстрирует чехлы для Huawei Mate 50 и Huawei Mate 50 Pro. Младшая модель также имеет четыре больших выреза, но у Huawei Mate 50 Pro есть дополнительное отверстие снизу.

Сообщается, что серия Huawei Mate 50 будет включать в себя четыре модели, а именно Huawei Mate 50 и Mate 50X на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 1, Mate 50 Pro с Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Mate 50 RS с Kirin 9000S. Huawei Mate 50 получит три модуля в основной камере, а Huawei Mate 50 Pro, Mate 50 RS и Mate 50X будут оснащены квадрокамерами и технологией XMAGE. Это первые смартфоны, в которых дебютирует такое программное решение.

XMAGE — новый бренд Huawei, о котором компания объявила ранее в этом месяце. Он представляет собой совокупность современных технологий обработки изображений Huawei. Подробностей пока нет. Обещано лишь «вывести мобильную визуализацию на новый уровень».

Анонс новой линейки ожидается в ближайшее время.