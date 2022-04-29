Дизайнер Том Форд раскритиковал бал Met Gala и образы Кэти Перри: “Не нужно наряжаться гамбургером и люстрой”

загрузка...

Том Форд

Издание Time опубликовало отрывок из книги журналистки Эми Оделл о главном редакторе Vogue Анне Винтур. В книгу Оделл включила и интервью некоторых коллег Винтур и представителей модной индустрии. Особенно всех заинтересовал отрывок из интервью с дизайнером Томом Фордом, который раскритиковал Бал Института костюма Met Gala, хозяйкой которого является Винтур, — очередной бал состоится уже 2 мая.

Меньше всего я хотел, чтобы бал превращался в костюмированную вечеринку, которой он стал сейчас. Раньше это были невероятно элегантные люди в очень красивой одежде, которые приходили на выставку о моде XVIII века. Вам не нужно было выглядеть как в XVIII веке, вам не нужно было наряжаться гамбургером, вам не нужно было приезжать, стоя в фургоне, потому что на вас надета люстра и вы не можете сесть,

— сказал Форд, намекнув на наряды Кэти Перри на Met Gala в 2019 году.

Кэти Перри на Met Gala в 2019 году



В 2019 году темой бала был стиль кэмп, и вечеринка запомнилась одними из самых гипертрофированных образов за всю историю, многие из которых стали мемами. Например, Ким Кардашьян тогда пришла в кастомном облегающем платье Mugler с таким тугим корсетом, что звезда, по ее собственному признанию, едва дышала и даже не могла присесть.

В книге Оделл также описывается эпизод, в котором Винтур, не зная об этой особенности наряда, постоянно просила своих ассистентов усадить Кардашьян.

Бойкотировать мероприятие Форд, впрочем, явно не собирается. Дизайнер был почетным председателем бала в 2021 году и вернется в качестве почетного сопредседателя в этом году. Кэти Перри на этот раз тоже вряд ли будет его раздражать. Поп-звезда недавно сказала, что ее образ на Met Gala в этом году будет не слишком вычурным.

На этот раз я собираюсь разыграть совершенно другую карту,

— призналась Кэти.

Кэти Перри на Met Gala в 2019 году

Дресс-кодом бала в этом году станет “позолоченный гламур”, отсылающий к роскоши американской моды последних десятилетий XIX века, когда индустриализация быстро привела к значительному росту благосостояния определенных слоев населения и усилила разрыв между богатыми и бедными.