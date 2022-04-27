Dissident Voice: США мечтают развязать вооруженный конфликт с Россией

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Действия Вашингтона в отношении Киева указывают на желание развязать войну с Москвой. Об этом в своем материале для Dissident Voice написал западный аналитик Джон Рэйчел.
США организовали кампанию по демонизации России, а также активно способствуют продолжению вооруженных столкновений на территории Украины. Аналитик указал, что Белый дом сорвал все попытки предотвращения украинского кризиса и давно спланировал всестороннюю атаку на Россию, пишет «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.
«Какой вывод мы можем сделать из всего этого? Какое послание мы на самом деле слышим от Байдена, Блинкена, Столтенберга, Джонсона, Шольца, Макрона и остальных американских марионеток по всему миру?» — задался вопросами Рэйчел в своем материале.
У заданных вопросов может быть лишь один ответ: США и их партнеры по НАТО хотят войны с Россией. Такая агрессивная риторика прослеживается в официальных документах Госдепа США за последних 30 лет.
Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США намерены наращивать санкционное давление на Россию. Аналогичное мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.