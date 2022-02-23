Dissident Voice: попытка США загнать Россию в «донбасскую ловушку» с треском провалилась

США стремились использовать Донбасс для антироссийских провокаций, но их авантюра не увенчалась успехом, заявил американский аналитик Ким Петерсен.

В публикации для Dissident Voice, которую приводит издание «ПолитРоссия», эксперт раскрыл неожиданные последствия решения Москвы признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. По его мнению, этот ход показал, что попытка Соединенных Штатов загнать Россию в «донбасскую ловушку» с треском провалилась.

Долгое время Вашингтон пытался спровоцировать Москву на решительные меры в Донбассе военными провокациями. Попутно на Западе распространялись беспочвенные вбросы о якобы готовящемся «наступлении» ВС РФ на Украину.

«Последний политический маневр российского президента Владимира Путина стал решающим мастерским ходом, позволившим избежать американской военной ловушки», — отметил Петерсен.

Вместо того, чтобы идти по военному сценарию, Москва признала независимость республик и теперь может ввести на их территорию миротворческие силы. Произошедшее автор статьи назвал жестким провалом команды президента США Джо Байдена.

«Байден не получит своего российского вторжения. Его стратеги снова потерпели неудачу», — заключил эксперт.

Ранее Совет Федерации поддержал запрос президента России Владимира Путина о применении войск в Донбассе для обеспечения безопасности населения региона. Решение было принято в связи с угрозой наступления украинской армии.

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