Disney покажет первый трейлер нового «Аватара» 4 мая

Организация решила устроить презентацию трейлера эксклюзивно в кинотеатрах во время премьеры фильма «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», которая запланирована на 4 мая. Сиквел «Аватара» получил название «Путь воды». Премьера картины в России запланирована на 15 декабря текущего года.