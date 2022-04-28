Disney покажет первый трейлер нового «Аватара» 4 мая

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Компания Disney опубликует первый трейлер продолжения «Аватара» 4 мая. Режиссером картины является Джеймса Кэмерона.
Организация решила устроить презентацию трейлера эксклюзивно в кинотеатрах во время премьеры фильма «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», которая запланирована на 4 мая. Сиквел «Аватара» получил название «Путь воды». Премьера картины в России запланирована на 15 декабря текущего года.
Первый «Аватар» вышел в 2009 году. Картина тогда более 2,8 млрд долларов. Режиссером ленты также был Джеймс Кэмерон.
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