Disney, Netflix, Condé Nast, Meta* будут оплачивать поездки на аборты в другие штаты

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Участницы протеста против запрета абортов. Надпись на плакате: “Безопасные и легальные аборты!”

После того как Верховный суд США отменил решение по делу “Роу против Уэйда” 1973 года, признававшее аборт конституционным правом, по всей стране прокатилась волна протестов. Запрет на аборты уже действует в Кентукки, Луизиане, Миссури, Южной Дакоте, а вскоре они станут нелегальными и в некоторых других штатах. Несколько крупных компаний уже заявили, что поддержат своих сотрудниц и оплатят им расходы на поездку в штаты, где аборты будут разрешены. В списке поддержавших инициативу компаний оказались Disney, Netflix, Paramount, Warner Bros. Discovery, Sony, Condé Nast и другие медиакомпании.

Например, в Netflix готовы компенсировать до 10 тысяч долларов. Представитель Warner Bros. Discovery заявил, что компания “немедленно расширила варианты медицинских пособий, чтобы покрыть транспортные расходы сотрудников и членов их семей, которым необходимо совершить поездку, чтобы получить доступ к аборту и репродуктивной помощи”.

В Meta* также подтвердили намерение компенсировать транспортные расходы, однако добавили, что такие выплаты будут производиться исключительно в рамках закона. Как отмечает издание Variety, многие штаты, где аборты запрещены, могут попытаться ввести ограничения на поездки для этой процедуры.

В служебной записке директора по персоналу Google Фионы Чиккони компания подтвердила, что сотрудники могут подавать заявки на переезд “без обоснования”, что позволяет тем, кто находится в штатах, где аборты запрещены законом, переезжать в штаты, где они разрешены.

Генеральный директор Condé Nast Роджер Линч заявил в пятницу, что компания “улучшила медицинские льготы в США, чтобы помочь застрахованным сотрудникам и их иждивенцам получить доступ к репродуктивной помощи независимо от того, где они проживают”.

Покрытие дорожных расходов в страховку включил и фестиваль “Сандэнс”, который проходит в штате Юта — там, как ожидается, введут запрет на аборты после решения суда.

Центр репродуктивных прав ранее подсчитал, что, если Верховный суд отменит решение по делу “Роу против Уэйда”, аборты останутся доступными лишь в двадцати пяти штатах и, вероятно, будут запрещены в двадцати пяти штатах и трех заморских территориях, в том числе в Алабаме, Мичигане, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Техасе, Юте, Висконсине и Вайоминге.

С осуждением решения Верховного суда США выступили и многие знаменитости, в том числе Тейлор Свифт, Мишель Обама, Билли Айлиш, Патриция Аркетт, Гарри Стайлс, Мэрайя Кэри, Лиззо и многие другие. Некоторые делились и личными историями. Так, дочь погибшего актера Пола Уокера, 23-летняя Мидоу Уокер, рассказала, что делала аборт в 2020 году, и назвала решение суда “огромной неудачей в истории” и “глубокой несправедливостью по отношению к женщинам в Соединенных Штатах”.

*Признана в РФ экстремистской организацией