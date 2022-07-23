Disney и Sony рассматривают возможность возвращения в Россию при помощи параллельного импорта

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что ведущие мировые киностудии планируют возвращение в Россию. В списке оказались Disney и Sony.
Воронков отметил, что студии не заинтересованы в потере российского рынка. Поэтому руководство компаний обдумывает возможности возвращения при помощи параллельного импорта.
«Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — заявил Воронков в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что корпорация IMAX, которая предоставляла кинотеатрам России широкоформатные фильмы, с 1 июня покинула Россию. Об этом заявлял член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.