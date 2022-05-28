Директор Вайкуле опровергла слухи о рецидиве рака у певицы

Концертный директор Лаймы Вайкуле Кристина Обосян прокомментировала информацию об онкологическом заболевании певицы. Представитель звезды заявила, что она не соответствует действительности.
Ранее Telegram-каналы писали о рецидиве рака у Вайкуле. По слухам, артистка находится в США, где получает лечение. Обосян коротко опровергла это.
«Обман. С Лаймой все прекрасно», — поделилась она с «Газетой.Ru».
Давний друг артистки Владимир Винокур также не смог ответить на вопрос о ее болезни. Юморист признался, что «не в курсе» ситуации.
В начале девяностых у Вайкуле диагностировали рак молочной железы. Певица лечилась в США, тогда ей удалось победить в борьбе с серьезным недугом. В этот непростой период Вайкуле поддерживал гражданский муж Андрей Латковский.