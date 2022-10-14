Директор Валерия Леонтьева рассказал, где сейчас находится исчезнувший артист

Директор Валерия Леонтьева рассказал, с чем был связан отъезд певца из России. Борис Чигирев пояснил, что 73-летний Леонтьев находится на отдыхе.
По словам Чигирева, исполнитель планирует через некоторое время вернуться в страну. Сейчас Леонтьев набирается сил на островах и готовит новую программу.
«Чувствует Валерий себя замечательно. Полон сил и энергии. Сейчас не в России, на островах на отдыхе, планирует вернуться», — заявил менеджер певца в беседе с порталом BLITZ+.
Чигирев отметил, что музыкант пока не хочет выступать, но обязательно вернется к концертной деятельности. Он заверил, что Леонтьев готовит сюрприз свои поклонникам.