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Директор Валерия Леонтьева рассказал, где сейчас находится исчезнувший артист

Директор Валерия Леонтьева рассказал, где сейчас находится исчезнувший артист
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Директор Валерия Леонтьева рассказал, с чем был связан отъезд певца из России. Борис Чигирев пояснил, что 73-летний Леонтьев находится на отдыхе.

По словам Чигирева, исполнитель планирует через некоторое время вернуться в страну. Сейчас Леонтьев набирается сил на островах и готовит новую программу.

«Чувствует Валерий себя замечательно. Полон сил и энергии. Сейчас не в России, на островах на отдыхе, планирует вернуться», — заявил менеджер певца в беседе с порталом BLITZ+.

Чигирев отметил, что музыкант пока не хочет выступать, но обязательно вернется к концертной деятельности. Он заверил, что Леонтьев готовит сюрприз свои поклонникам.

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