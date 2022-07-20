Директор ЦРУ Бернс назвал Путина «слишком здоровым»

Президент России Владимир Путин «слишком здоров». С таким заявлением на мероприятии Аспенского форума выступил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
По его словам, о здоровье Путина ходит много слухов. Но насколько могут судить в ЦРУ, «он слишком здоров», отметил Бернс, пояснив, что это «неформальная оценка разведки».
Ранее Путин согласился стать главой наблюдательного совета движения детей и молодежи, сообщает RT. Соответствующее предложение озвучила одна из участниц общения финалистов конкурса «Большая перемена» с президентом по видеосвязи. Глава государства отметил, что принимает предложение с удовольствием.