Директор Tesla по искусственному интеллекту уходит из компании. Андрей Карпати сделал автопилот электромобилей Tesla одним из самых передовых

Старший директор по искусственному интеллекту электромобилей Tesla Андрей Карпати (Andrej Karpathy) покинул свой пост. Об уходе из компании он объявил на своей страничке в Twitter.





Он сообщил, что теперь «посвятит больше времени давним увлечениям, связанным с искусственными интеллектом, открытым программным обеспечением и образованием». Карпати также отметил, что за время, когда он отвечал за разработку системы автопилотировании автомобилей марки, эта технология значительно эволюционировала. Илон Маск уже поблагодарил Карпати за работу.

Андрей Карпати присоединился к Tesla в 2017 году. По данным агентство Bloomberg, Карпати стоял во главе команды, работавшей над системой автономного вождения, с помощью которой электромобили фирмы могут ездить без участия человека. В его сферу деятельности также входила технология более ограниченного автопилота, который требует контроля со стороны водителя.