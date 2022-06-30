Директор СВР Нарышкин предупредил о начале польской операции по расчленению Украины

Варшава приступила к разработке действий по расчленению Украины, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По словам главы ведомства, Польша «приходит к болезненному для себя осознанию невозможности… предотвратить победу России на поле боя». Поэтому она приступила к операции по разделению соседней страны и рассматривает возможность размещения своего «миротворческого контингента».
Также Варшава располагает проектом формирования так называемой буферной зоны из центральных регионов Украины. Поляки рассчитывают, что это поможет избежать прямого столкновения их государства с Россией, предупредил Нарышкин.