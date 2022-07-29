Директор Софии Ротару заявил, что украинская певица отказалась от российского гражданства

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Леонид Дзюник признался, что артистка отказалась от российского гражданства, которое ранее ей предложил президент РФ Владимир Путин.
Продюсер в комментарии изданию Blitz+ заявил, что в течение уже долгого времени относится к звезде эстрады снисходительно.
По его словам, Ротару запретили высказывать мнение о России. В то же время она имеет полное право поздравить своих соотечественников с днем «так называемой» государственности.
«У нее ведь нет двойного гражданства, для нее это нормально. Она же не льёт грязь на Россию, как Данилко. Она живёт в Америке, несмотря на то, что имеет украинское гражданство», – заявил Дзюник.