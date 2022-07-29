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Директор Софии Ротару заявил, что украинская певица отказалась от российского гражданства

Директор Софии Ротару заявил, что украинская певица отказалась от российского гражданства
globallookpress/Grigirii Goryachev

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Леонид Дзюник признался, что артистка отказалась от российского гражданства, которое ранее ей предложил президент РФ Владимир Путин.

Продюсер в комментарии изданию Blitz+ заявил, что в течение уже долгого времени относится к звезде эстрады снисходительно.

По его словам, Ротару запретили высказывать мнение о России. В то же время она имеет полное право поздравить своих соотечественников с днем «так называемой» государственности.

«У нее ведь нет двойного гражданства, для нее это нормально. Она же не льёт грязь на Россию, как Данилко. Она живёт в Америке, несмотря на то, что имеет украинское гражданство», – заявил Дзюник.

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