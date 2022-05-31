Директор школы Екатеринбурга может лишиться должности после истории с «ЛГБТ-танцем» учеников

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил снять с должности директора школы Екатеринбурга, где старшеклассники исполнили «ЛГБТ-танец».
В соцсетях ранее появился ролик с участием учащихся десятого класса. На видео запечатлен танец с элементами тверка и черлидинга. Показано, как школьники сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.
«Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько это задача актуальна. Эта ситуация непонимание вызвала и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить», — заявил Юрий Биктуганов в интервью для РИА Новости.
Танец спровоцировал общественный резонанс. Такое явление понятно, считает министр образования и молодежной политики региона. Организаторы конкурса, где школьники продемонстрировали танец, не уделили должного внимания постановке, убежден Биктуганов.