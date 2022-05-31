Директор школы Екатеринбурга может лишиться должности после истории с «ЛГБТ-танцем» учеников

«Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько это задача актуальна. Эта ситуация непонимание вызвала и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить», — заявил Юрий Биктуганов в интервью для РИА Новости.