Директор Шатунова заявил, что Разин уехал в США и распродал собственность в России

Директор певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин давно уехал в Америку, а из России намерен лишь получать средства, сообщает Teleprogramma.pro.
«Он же распродал здесь всю собственность или переписал ее на других. Он сделал свой выбор в пользу Америки. При этом Разин хочет, как и прежде, выкачивать деньги из России. И таким способом пытается вернуть себе права на основные хиты «Ласкового мая», — заявил Кудряшов.
По словам директора, на сегодняшний день правообладателем самых известных песен «Ласкового мая» является Юрий Шатунов и его семья.
Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня. Певцу стало плохо во время отдыха в Подмосковье. Друзья доставили его в поликлинику, где врачи приняли решение вызвать скорую помощь. Артиста не успели довезти до больницы — он скончался в машине от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.