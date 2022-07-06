Директор Шатунова заявил, что Разин уехал в США и распродал собственность в России

«Он же распродал здесь всю собственность или переписал ее на других. Он сделал свой выбор в пользу Америки. При этом Разин хочет, как и прежде, выкачивать деньги из России. И таким способом пытается вернуть себе права на основные хиты «Ласкового мая», — заявил Кудряшов.