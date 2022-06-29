Директор Шатунова заявил, что прах артиста разделят на две части

Останки артиста Юрия Шатунова, скончавшегося на 49-м году жизни, захоронят в двух местах. Прах уже оставили на Троекуровском кладбище в Москве.
Директор экс-солиста группы «Ласковый май» Аркадий Кудряшов сообщил, что останки разделили на две части. Одна часть была захоронена 28 июня на Троекуровском кладбище в Москве, другая «улетит в Германию».
«[Вторая часть праха] будет развеяна над любимым озером Юры, где он любил рыбачить и подолгу сидеть на берегу», — сообщил директор Шатунова в разговоре с kp.ru.
Прощание с артистом проходило два дня. В первый день с певцом прощались многочисленные поклонники, во второй — только родные и близкие. После кремации исполнителя хита «Белые розы» похоронили на Троекуровском кладбище.