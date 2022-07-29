Директор Шатунова заявил, что готов исполнить последнюю волю певца

После смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова возникло множество вопросов касательно прав на его популярные песни. Так, среди тех, кто хотел бы исполнять «Белые розы» и «Седую ночь» называют и Даниила Милохина, сообщает Teleprogramma.pro.
Однако директор Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что мир больше не услышит знаменитые хиты певца в ином исполнении: он отказался передавать права на исполнение песен.
«Никому и никогда на перепевки песни не отдадим. Как бы кто не мечтал (Даня Милохин. — Прим. ред.). Неофициально — пусть поют, что хотят. А официально — никто не получит никаких разрешений. Все будет под запретом. Юра терпеть не мог перепевки. Как он хотел, так и будет», — сказал Кудряшов.
Он подчеркнул, что все песни покойного певца будут звучать только голосом Шатунова и ничьим иным. Кудряшов уверен, что Андрей Разин не сумеет отнять у семьи исполнителя это право, хоть ему и принадлежит название бренда «Ласковый май».