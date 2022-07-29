Директор Шатунова заявил, что готов исполнить последнюю волю певца

«Никому и никогда на перепевки песни не отдадим. Как бы кто не мечтал (Даня Милохин. — Прим. ред.). Неофициально — пусть поют, что хотят. А официально — никто не получит никаких разрешений. Все будет под запретом. Юра терпеть не мог перепевки. Как он хотел, так и будет», — сказал Кудряшов.