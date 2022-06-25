Директор Шатунова заявил, что его родные летят на похороны в Москву

Родственники скончавшегося экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова находятся на пути в Москву, заявил директор исполнителя Аркадий Кудряшов.
В последние годы Шатунов активно взялся за карьеру. Он записывал новые песни и гастролировал по России. Только за пару месяцев он дал 16 концертов, последний состоялся 20 июня.
Однако в ночь на 23 июня артист, предположительно, пережил обширный инфаркт. Врачи не смогли его спасти. По словам Кудряшова, живущие в Германии жена и двое детей Шатунова смогут приехать на его похороны.
«Жена и дети сейчас находятся на пути в Москву, скоро будут. Он собирался лететь к ним на днях. Похоронен Юра, конечно, будет в столице», — цитирует его «СтарХит».
Ранее близкая подруга Шатунова Лера Кудрявцева улетела в Ереван. Телеведущая тяжело переживает смерть музыканта, с которым также дружил ее первый супруг Сергей Ленюк.