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Директор Шатунова заявил, что его родные летят на похороны в Москву

Директор Шатунова заявил, что его родные летят на похороны в Москву
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Родственники скончавшегося экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова находятся на пути в Москву, заявил директор исполнителя Аркадий Кудряшов.

В последние годы Шатунов активно взялся за карьеру. Он записывал новые песни и гастролировал по России. Только за пару месяцев он дал 16 концертов, последний состоялся 20 июня. 

Однако в ночь на 23 июня артист, предположительно, пережил обширный инфаркт. Врачи не смогли его спасти. По словам Кудряшова, живущие в Германии жена и двое детей Шатунова смогут приехать на его похороны.

«Жена и дети сейчас находятся на пути в Москву, скоро будут. Он собирался лететь к ним на днях. Похоронен Юра, конечно, будет в столице», — цитирует его «СтарХит».

Ранее близкая подруга Шатунова Лера Кудрявцева улетела в Ереван. Телеведущая тяжело переживает смерть музыканта, с которым также дружил ее первый супруг Сергей Ленюк.

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