Директор Шатунова вспомнил момент, когда артисту стало плохо

Певец Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. Концертный директор Аркадий Кудряшов рассказал, в какой момент артисту стало плохо.
Солист группы «Ласковый май» отдыхал в компании друзей. Приятели разговаривали и шутили, однако в какой-то момент певец схватился за грудь. Шатунов сказал, что у него что-то онемело внутри. Компания решила, что исполнитель неудобно сидел, ему предложили встать.
«Он встал, ничего не говорил. Через минуту он опустился на пол, и все. Ему стало плохо, он стал говорить, что у него все в груди печет. Мы стали сразу же вызывать скорую», — вспомнил представитель покойного, его слова передает РЕН ТВ.
Шатунов скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Врачи диагностировали ему обширный инфаркт.