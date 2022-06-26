Директор Шатунова вспомнил момент, когда артисту стало плохо

«Он встал, ничего не говорил. Через минуту он опустился на пол, и все. Ему стало плохо, он стал говорить, что у него все в груди печет. Мы стали сразу же вызывать скорую», — вспомнил представитель покойного, его слова передает РЕН ТВ.