Директор Шатунова рассказал о состоянии его близких после похорон

Директор певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, как семья артиста переживает его смерть. По словам представителя исполнителя, тяжелее всего приходится супруге и детям.
Кудряшов отметил, что семья Шатунова тяжело переносит смерть исполнителя. Супруга артиста Светлана и его дети — 15-летний Дэннис и девятилетняя Эстелла — до сих пор не могут прийти в себя от случившегося.
«Вчера, после того, как прах Юры предали земле, там же, на Троекуровском кладбище, в трапезной прошли поминки, присутствовали только родные и друзья. Сидели, вспоминали Юру, никто до сих пор не может поверить, что его больше нет», — рассказал директор в беседе со «СтарХитом».
Также Кудряшов рассказал, что родственники Шатунова в скором времени отправятся в Германию. Там они развеют оставшуюся часть праха артиста над озером, которое он любил.