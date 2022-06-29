Директор Шатунова рассказал о состоянии его близких после похорон

«Вчера, после того, как прах Юры предали земле, там же, на Троекуровском кладбище, в трапезной прошли поминки, присутствовали только родные и друзья. Сидели, вспоминали Юру, никто до сих пор не может поверить, что его больше нет», — рассказал директор в беседе со «СтарХитом».