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Директор Шатунова рассказал о реальном отношении Разина к музыканту

Директор Шатунова рассказал о реальном отношении Разина к музыканту
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Директор покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов раскрыл подробности его отношений с продюсером Андреем Разиным, передает ProZvezd.

По информации источника, Кудряшов заявил, что Разин на самом деле испытывал серьезное пренебрежение к музыканту. Это проявлялось в том, что он постоянно шантажировал Шатунова.

Директор известной группы уточнил, что артист пытался терпеть действия продюсера и не доводить все до скандала.

При этом, по словам Кудряшова, Шатунов серьезно переживал во время каждого судебного разбирательства с Разиным.

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RusNewsToday24
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