Директор Шатунова рассказал о реальном отношении Разина к музыканту

Директор покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов раскрыл подробности его отношений с продюсером Андреем Разиным, передает ProZvezd.
По информации источника, Кудряшов заявил, что Разин на самом деле испытывал серьезное пренебрежение к музыканту. Это проявлялось в том, что он постоянно шантажировал Шатунова.
Директор известной группы уточнил, что артист пытался терпеть действия продюсера и не доводить все до скандала.
При этом, по словам Кудряшова, Шатунов серьезно переживал во время каждого судебного разбирательства с Разиным.