Директор Шатунова рассказал о дальнейших планах семьи артиста

Смерть Юрия Шатунова стала настоящим потрясением для его родных. Директор артиста Аркадий Кудряшов рассказал изданию «СтарХит» о дальнейших планах семьи музыканта.
Аркадий Кудряшов взял на себя большую часть организации похорон артиста. На церемонии прощания с певцом присутствовали самые близкие родственники Шатунова.
По словам директора певца, после похорон музыканта, некоторое время семья Юрия пробудет в столице, после чего вернется в Мюнхен. Он отметил, что в Германии развеют вторую часть его праха — таким было желание самого артиста.
«Сейчас Светлана занимается оформлением документов на вступление в наследство. Вступают в него через полгода, но нужно предварительно все подготовить и подать. Никакого раздела имущества не будет, все, что было у Юры перейдет его жене и детям. В том числе и суды за его песни», — рассказал Кудряшов
Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в подмосковном Домодедове в ночь на 23 июня. По предварительным данным, музыкант умер из-за обширного инфаркта.
Отметим, что церемония прощания с Юрием Шатуновым пройдет 26 июня. Артист будет захоронен на Троекуровском кладбище.