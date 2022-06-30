Директор Шатунова рассказал о дальнейших планах семьи артиста

«Сейчас Светлана занимается оформлением документов на вступление в наследство. Вступают в него через полгода, но нужно предварительно все подготовить и подать. Никакого раздела имущества не будет, все, что было у Юры перейдет его жене и детям. В том числе и суды за его песни», — рассказал Кудряшов