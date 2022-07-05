Директор Шатунова рассказал, что дочь певца отказывалась верить в его смерть

Близкие и родственники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова до сих пор не могут в полной мере прийти в себя после гибели музыканта. А 9-летняя дочь Эстелла вовсе отказывалась верить в смерть певца, рассказал музыкальный директор Аркадий Кудряшов, передает «Комсомольская правда».