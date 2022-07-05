Директор Шатунова рассказал, что дочь певца отказывалась верить в его смерть

Близкие и родственники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова до сих пор не могут в полной мере прийти в себя после гибели музыканта. А 9-летняя дочь Эстелла вовсе отказывалась верить в смерть певца, рассказал музыкальный директор Аркадий Кудряшов, передает «Комсомольская правда».
По информации источника, есть не подтвержденные данные о том, что вдова Шатунова Светлана попала в больницу на фоне психологического удара из-за произошедшего. Однако сильнее всего утрату переживала 9-летняя дочь исполнителя Эстелла.
«Жена Юры держится, она молодец. Сын тоже старается держаться. А вот дочка Юры, конечно, сильно плакала: “Папа, вставай!”» — рассказал Кудряшов.
По словам директора Шатунова, Эстелла до последнего момента не могла поверить в реальность произошедшей трагедии. Осознание того, что ее папы не стало, пришло к девочке только в день похорон.
Отметим, Юрий Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни из-за обширного инфаркта. Похороны звезды прошли 28 июня.