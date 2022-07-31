Директор Шатунова Кудряшов запретил Дане Милохину исполнять песни покойного певца

Музыкальный менеджер Аркадий Кудряшов сообщил, что певец и блогер Даня Милохин не будет исполнять хиты покойного музыканта Юрия Шатунова, пишет «Телепрограмма».
Директор Шатунова подчеркнул, что бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин не имеет права распоряжаться композициями. Кудряшов отметил, что поклонники смогут услышать песни группы только в исполнении Шатунова.
«Разину на сегодняшний день ничего, кроме пока названия «Ласковый май», не принадлежит. Чтобы он не заявлял из Америки», — заявил Кудряшов.
Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня. Певцу стало плохо во время отдыха в Подмосковье. Друзья доставили его в поликлинику, где врачи приняли решение вызвать скорую помощь. Артиста не успели довезти до больницы — он скончался в машине от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.