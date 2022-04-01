Директор по импорту Fort Сологуб порекомендовала россиянам перейти на отечественные вина

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Жители России на фоне санкционного давления на страну могут
перейти с зарубежных вин на отечественные. Об этом заявила директор по импорту
виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.
По ее словам, качество отечественных вин ничуть не уступает
зарубежным. Однако, цена произведенных на территории России напитков гораздо приятнее,
подчеркнула Сологуб в беседе с РИА Новости.
«Многие сети переключили внимание на производителей из
Краснодарского края и Крыма», — рассказала специалист.
Ранее крупнейший
импортер вин в Россию Luding Group сообщил о снижении цен. С 1 апреля цены
на продукцию компании будут снижены на 10-15% на фоне укрепления курса рубля.
Колебания цен в последнее время связано с резким укреплением национальной
валюты.
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