Директор по импорту Fort Сологуб порекомендовала россиянам перейти на отечественные вина

Ранее крупнейший

импортер вин в Россию Luding Group сообщил о снижении цен. С 1 апреля цены

на продукцию компании будут снижены на 10-15% на фоне укрепления курса рубля.

Колебания цен в последнее время связано с резким укреплением национальной

валюты.