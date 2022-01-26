Директор пансионата Климова рассказала о невыносимом характере Леонида Куравлева

Директор пансионата Климова рассказала о невыносимом характере Леонида Куравлева Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Генеральный директор пансионата Юлия Климова поделилась воспоминаниями о том, как народной артист РСФСР Леонид Куравлев не поддавался уговорам побриться.

Климова рассказала, что звезда советских фильмов любил носить бороду. Он считал, что она придает ему важности и статуса. Семья настаивала, чтобы он ее сбрил, но актер настаивал на своем.

«Хочется сказать, что всех очень волнует его борода. На последних съемках он был с этой бородой. И вот какой у него характер. Семья не смогла его уговорить сбрить эту бороду. Потом начал персонал уговаривать. <…> Мы неделю его уговаривали сбрить бороду. Уговорила девушка – наш сотрудник», — рассказала директор дома престарелых в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Руководитель отметила, что исполнителя роли в фильме «Афоня» привезли в реабилитационный центр, чтобы привести его здоровье в порядок. По словам Климовой, там к нему вернулся интерес к жизни, пишет Kadara.ru. Директ подчеркнула, что он принял самостоятельное решение переехать в пансионат.

 
загрузка...
 
борода куравлев характер
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru