Директор пансионата Климова рассказала о невыносимом характере Леонида Куравлева

Генеральный директор пансионата Юлия Климова поделилась воспоминаниями о том, как народной артист РСФСР Леонид Куравлев не поддавался уговорам побриться.

Климова рассказала, что звезда советских фильмов любил носить бороду. Он считал, что она придает ему важности и статуса. Семья настаивала, чтобы он ее сбрил, но актер настаивал на своем.

«Хочется сказать, что всех очень волнует его борода. На последних съемках он был с этой бородой. И вот какой у него характер. Семья не смогла его уговорить сбрить эту бороду. Потом начал персонал уговаривать. <…> Мы неделю его уговаривали сбрить бороду. Уговорила девушка – наш сотрудник», — рассказала директор дома престарелых в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Руководитель отметила, что исполнителя роли в фильме «Афоня» привезли в реабилитационный центр, чтобы привести его здоровье в порядок. По словам Климовой, там к нему вернулся интерес к жизни, пишет Kadara.ru. Директ подчеркнула, что он принял самостоятельное решение переехать в пансионат.

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