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Директор Моисеева Горох сообщил, когда Пугачева вернется в Москву

Директор Моисеева Горох сообщил, когда Пугачева вернется в Москву
globallookpress/Gennadii Usoev

Концертный директора певца Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о планах народной артистки СССР Аллы Пугачевой вернуться на родину.

Горох сообщил о недавнем телефонном разговоре с Пугачевой. Менеджер раскрыл все подробности беседы.

«Буквально вчера Алла Борисовна позвонила и обещала приехать в Москву в конце месяца. Насчет Макса (юмориста Максима Галкина — Прим. ред.) не разговаривали, обсуждали свои дела, только об их дружбе, прожитой совместной жизни, обменялись анекдотами и все», — сообщил директор Моисеева в комментариях для Blitz.plus.

Ранее Примадонна обещала прилететь в Россию осенью, когда ее детям нужно будет идти в школу. По всей видимости, артистка изменила свои планы и теперь планирует прилететь уже в августе.

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RusNewsToday24
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