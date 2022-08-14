Директор Моисеева Горох сообщил, когда Пугачева вернется в Москву

Концертный директора певца Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о планах народной артистки СССР Аллы Пугачевой вернуться на родину.
Горох сообщил о недавнем телефонном разговоре с Пугачевой. Менеджер раскрыл все подробности беседы.
«Буквально вчера Алла Борисовна позвонила и обещала приехать в Москву в конце месяца. Насчет Макса (юмориста Максима Галкина — Прим. ред.) не разговаривали, обсуждали свои дела, только об их дружбе, прожитой совместной жизни, обменялись анекдотами и все», — сообщил директор Моисеева в комментариях для Blitz.plus.
Ранее Примадонна обещала прилететь в Россию осенью, когда ее детям нужно будет идти в школу. По всей видимости, артистка изменила свои планы и теперь планирует прилететь уже в августе.