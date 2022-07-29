Директор «Ленкома» Варшавер высказался о конфликте Певцова и Киркорова

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер высказался о недавних заявлениях актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова.
Ранее Певцов раскритиковал поп-короля Филиппа Киркорова, призвав запретить ему концерты в Крыму.
Варшавер считает, что Певцов, будучи депутатом, имеет право высказывать личное мнение.
Кроме этого, директор «Ленкома» заявил, что Певцов больше не числится в театре.
«Дмитрий Певцов — депутат Государственной думы. Он забрал книжку из театра. Не числится больше у нас. Он сейчас приглашенный актер. На разовых выступлениях играет в театре, находится на разовой оплате», – заявил он.