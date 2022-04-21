Директор «Ералаша» выставил вдове Грачевского счет на 500 тысяч рублей

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Директор детского киножурнала «Ералаш» Аркадий Григорян выставил вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской счет за судебные расходы, сообщил ее адвокат Евгений Бранецкий.
По словам правозащитника, Григорян требует по 250 тысяч рублей за два арбитражных дела. В первом иске Белоцерковская требовала предоставить документы по оценке долей в ООО «Ералаш», но суд не удовлетворил ее просьбу. От второго иска о признании незаконности реорганизации компании она сама отказалась, пишет РЕН ТВ.
Бранецкий подчеркнул, что у его клиентки серьезные проблемы с деньгами. Из-за судебных тяжб Белоцерковская не может вступить в наследство. Сейчас женщина живет на пособие по потере кормильца.
Суд должен рассмотреть предъявленный Григоряном счет и принять решение. Напомним, Грачевский скончался в январе 2021 года от последствий коронавируса.