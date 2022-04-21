Директор «Ералаша» выставил вдове Грачевского счет на 500 тысяч рублей

По словам правозащитника, Григорян требует по 250 тысяч рублей за два арбитражных дела. В первом иске Белоцерковская требовала предоставить документы по оценке долей в ООО «Ералаш», но суд не удовлетворил ее просьбу. От второго иска о признании незаконности реорганизации компании она сама отказалась, пишет РЕН ТВ.