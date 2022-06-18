Директор донецкого музея ВОВ Наталья Чупра погибла при обстреле ВСУ

Одной из погибших в результате массированного обстрела Донецка со стороны украинских вооруженных формирований стала учительница, директор музей Великой Отечественной войны Наталья Чупра. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
По данным ведомства, в результате обстрела центральной части Донецка погибли два человека, еще 12 получили ранения. Состояние двоих оценивается как тяжелое.
«Она руководила школьным историко-краеведческим музеем «Прометей» с 2014 по 2022 год, который был посвящен истории Великой Отечественной войны», — прокомментировали гибель Чупры в Народной милиции.
Напомним, в субботу утром украинская сторона усилила обстрелы Донецка и прилегающих районов.