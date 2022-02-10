Директор ЦЛП Битова поддержала идею сделать проживание инвалидов в ПНИ человечнее

Роспотребнадзор намерен изменить санитарные требования для пациентов, пребывающих в психоневрологических интернатах. Это позволит сделать условия проживания в ПНИ более «человеческими», сообщили в «Центре лечебной педагогики».

Проект Роспотребнадзора предлагает ввести обязательные гигиенические процедуры не реже двух раз в неделю. Помимо этого, ведомство выступило за ежедневные прогулки, а также за размещение в комнатах до трех человек максимум.

По мнению исполнительного директора РБОО «Центр лечебной педагогики» Александры Фадиной, условия проживания пациентов ПНИ и интернатов для пожилых и инвалидов совершенно разные. Она отметила, что в некоторых учреждениях по-прежнему существует «коридорная» система, при которой в одном помещении живут до шести человек.

«Понятно, что в таких условиях недостаточно туалетных комнат, унитазов и практически нет душевых», — добавила Фадина.

Ранее специалисты Роспотребнадзора объяснили, почему определенные граждане не заражаются коронавирусом. По словам врача Татьяны Руженцовой, некоторые люди ни разу не заболевали за два года эпидемии из-за особенностей иммунитета, передает Monavista.ru.

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