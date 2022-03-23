Директор ЦАМТО Коротченко: передача С-400 Украине означала бы отказ Турции от суверенитета

vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 ЗРК С-400 Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 ЗРК С-400

Передача Турцией комплексов ПВО С-400 Украине была бы
равнозначна отказу от национального суверенитета, считает директор Центра
анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Покупка С-400 была одним из важнейших аспектов укрепления обороны
Турции, рассказал РИА
Новости Коротченко. Поэтому сделка по передаче комплексов Украине, которую
Анкаре предложил Вашингтон, невозможна.

«И это вопрос не только военного, но и национального
престижа, поэтому сделка, которую предлагают США для Турции, была бы
равнозначна отказу от национального суверенитета, чего просто невозможно
представить», – подчеркнул Коротченко.

Кроме того, Турция стремится извлечь выгоду из ухода из
России западного бизнеса. Хорошие отношения с Москвой сейчас являются залогом
процветания страны, и Анкара не пойдет против национальных интересов, уверен
Коротченко.

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